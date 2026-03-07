Día Internacional de la Mujer: El significado del morado y el verde en el movimiento feminista

Ciudad de México.- Este próximo domingo 8 de marzo de 2026 es el Día Internacional de la Mujer, por lo que mañana en todos los rincones de la República Mexicana se podrán apreciar pañuelos y demás artículos de color morado y verde. Sin embargo, muchas personas que no pertenecen al movimiento feminista en su mayoría desconocen los significados de estos colores que portan las mujeres que salen a las calles para exigir sus derechos.

Posibles orígenes

Uno de ellos proviene de Kenneth Florey, una figura destacada que en diversas ocasiones ha abordado este tema, como en su libro Women’s Suffrage Memorabilia. En esta obra asegura que la simbología del color morado inició con las mujeres sufragistas a mediados del siglo XX, cuando marcharon para exigir la libertad del voto, interpretándolo como "la sangre que corre por las venas de cada sufragista".

Otra versión se remonta al trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist Company, ocurrido en Nueva York en 1911. En ese lugar murieron 146 trabajadores, una gran parte mujeres jóvenes, debido a las malas condiciones laborales y a la falta de medidas de seguridad. El color morado entra a colación porque, supuestamente, el humo que salió del edificio tenía esa tonalidad debido a los textiles que se utilizaban en dicho negocio.

Día Internacional de la Mujer

En realidad, no existe un origen completamente definido; sin embargo, en lo que la mayoría coincide es que este color representa la justicia y la dignidad. Además, una de las hipótesis señala que se eligió el morado porque es la mezcla del azul y el rosa, colores con los que tradicionalmente se asocia a niños y niñas, buscando así romper ese estereotipo que desde tiempos remotos clasifica a mujeres y hombres a partir de muy corta edad.

¿Y qué significa el verde?

En lo que respecta al color verde, se cree que comenzó a implementarse en 2003, justo en el momento en que Argentina alzó la voz en favor de la legalización del aborto, movimiento conocido como la Marea Verde, algo que poco a poco se fue expandiendo hasta llegar a distintos países de América Latina, incluido México. Es necesario destacar que este color en particular hace alusión principalmente a la esperanza, la naturaleza y también al bienestar.

Fuente: Tribuna del Yaqui