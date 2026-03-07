Pensión Bienestar 2026: ¿Habrá depósitos este fin de semana y qué letra cobra el lunes 9 de MARZO?

Ciudad de México.- Desde el lunes 2 de marzo de 2026, las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar, en sus distintos programas sociales, comenzaron a recibir el pago correspondiente al bimestre marzo-abril. Sin embargo, es importante aclarar que el calendario de cobros no contempla este fin de semana, por lo que los depósitos y pagos se reanudarán con normalidad el lunes 9 de marzo de 2026.

¿A qué letra le toca cobrar su dinero?

Asimismo, es vital recordar que, según informó Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, la entrega del recurso se realiza de acuerdo con la primera letra del primer apellido de los beneficiarios. El pasado viernes 6 de marzo de 2026 fue el turno de las letras D, E y F, por lo que este lunes deberán estar muy pendientes quienes tengan apellidos que empiezan con la letra G. Durante la semana pasada también recibieron su depósito las personas cuyos apellidos inician con A, B y C, como parte del calendario establecido para dispersar los apoyos económicos.

¿Cuánto recibirán?

Los montos que se entregan en cada uno de los programas son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales. Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales. Pensión para las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Calendario del bimestre marzo-abril

De acuerdo con lo señalado por Montiel Reyes, este programa beneficiará a 13 millones 605 mil 331 derechohabientes, con una inversión social de 87 mil 705 millones de pesos. Dentro de este esquema se incluyen apoyos como la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Apoyo para Madres Trabajadoras y también el programa Sembrando Vida.

¿Qué pasa si pierde su tarjeta del Bienestar?

Existen varias razones por las que una persona puede extraviar su tarjeta del Bienestar. Las más comunes son simplemente perderla, como ocurre con otros objetos cuando se tiene prisa, o bien haber sido víctima de robo. Ante cualquiera de estas situaciones, lo primero es mantener la calma y posteriormente reportar el hecho al número telefónico 800 821 3844 o acudir al módulo más cercano para solicitar el bloqueo del plástico. De esta manera se evita que alguien más pueda hacer un uso indebido de la tarjeta o retirar el dinero del beneficiario.

#Sonora | 'Mochila Segura' garantiza seguridad en entorno escolar; SEC Sonora actualiza programa uD83DuDCDAuD83DuDE94https://t.co/xg4y2FjrCv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 6, 2026

¿Cómo puedo retirar el efectivo?

Primero debes insertar la tarjeta e ingresar tu Número de Identificación Personal (NIP). Después, elegir la opción "Retiro de efectivo". Posteriormente, seleccionar la cantidad que deseas retirar. Luego, indicar si quieres imprimir el comprobante. Finalmente, tomar el efectivo y tu tarjeta antes de retirarte del cajero.

Fuente: Tribuna del Yaqui