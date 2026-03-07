Senador Ignacio Mier desmiente supuesta hospitalización de AMLO; "Digan no a los falsarios"

Ciudad de México.- Recientemente comenzó a circular un rumor sobre el estado de salud del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La versión sugería que el político tabasqueño se encontraba internado en el Hospital Militar de la capital del país para recibir atención médica de urgencia. No obstante, el presidente de los senadores de Morena, Ignacio Mier, actuó para frenar la propagación de esta información a través de un mensaje público.

Mier utilizó sus redes sociales para aclarar que el reporte era falso. En su mensaje, el legislador pidió a los ciudadanos mantener la prudencia y no dejarse influenciar por personas que buscan engañar con noticias falsas. El senador señaló que antes de dar validez a cualquier contenido que surja en internet, es necesario realizar una comprobación con los entes responsables, evitando así la circulación de mentiras que generan confusión en la sociedad.

La supuesta noticia cobró fuerza después del mediodía de este sábado. Varios medios retomaron la información de que el exmandatario sufría una complicación de salud. Sin embargo, en ningún momento se presentaron pruebas reales sobre su estadía en el centro médico mencionado ni reportes sobre padecimientos que pusieran en peligro su vida. Hasta ahora, el legislador es el único que ha tomado la palabra para dar desmentir el tema.

Es absolutamente falso que el ex presidente @lopezobrador_ fundador y líder del Movimiento Regeneración Nacional @PartidoMorenaMx haya ingresado al hospital militar como se ha venido afirmando.



Digan NO a los falsarios y a las fake news. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 7, 2026

Por otro lado, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue consultada por reporteros respecto a este tema. Durante su trayecto a un evento en el Estado de México, la mandataria respondió brevemente que no tenía conocimiento alguno sobre tales hechos. Su respuesta, aunque corta, se sumó a las voces que desestimaron el rumor que circulaba con fuerza. Fuentes del Gobierno Federal también rechazaron el reporte ante diversos medios de comunicación, asegurando que el supuesta hospitalización por un problema cardíaco era totalmente falso.

?? Sheinbaum responde a rumores sobre AMLO



“No sé nada”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre versiones de que Andrés Manuel López Obrador habría sido hospitalizado.#AMLO #Sheinbaum #México #Política



Video: Radio Fórmula. pic.twitter.com/R6YjUhcR1K — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) March 8, 2026

López Obrador se encuentra retirado en su finca de Palenque, Chiapas. Es pertinente recordar que, si bien el político ha tenido cuadros de hipertensión y problemas cardíacos en años anteriores, su vida actual transcurre lejos de la actividad pública y bajo revisiones de rutina que buscan mantener su bienestar. En el pasado, se le practicaron procedimientos preventivos, pero actualmente no hay reportes institucionales que indiquen una recaída o traslado médico.

Fuente: Tribuna del Yaqui