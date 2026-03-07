Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y BLOQUEOS este SÁBADO 7 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Este sábado 7 de marzo de 2026, al tratarse de fin de semana, existe una alta probabilidad de que la circulación vehicular sea considerable en distintas zonas de la capital, ya que muchas personas aprovechan estos días para salir y despejarse de la rutina. Por lo tanto, si planeas circular por calles de la Ciudad de México (CDMX), es importante tomar en cuenta que para hoy se prevé una marcha, ocho concentraciones, una rodada de motociclistas, ocho rodadas ciclistas y 17 eventos recreativos.

Miguel Hidalgo

La única marcha programada para este día está prevista alrededor de las 09:00 horas y será realizada por integrantes del Ministerio Internacional por La Paz Jesucristo es el Salvador, Sanidad y Restauración de las Familias, ubicado en Calzada Mahatma Gandhi y avenida Paseo de la Reforma, colonia Bosques de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. El contingente se dirigirá hacia el Monumento a la Revolución, y de acuerdo con los organizadores, el objetivo del movimiento es coadyuvar con las autoridades en la restauración del tejido social.

Además, también se tiene contemplada una concentración a las 11:00 horas por parte de la Plataforma Para la Solidaridad de México Palestina, la cual partirá desde las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, ubicada en Calzada Legaria y avenida Casa de la Moneda, colonia Irrigación. La manifestación tiene como propósito expresar su rechazo a lo que consideran una agresión ilegal por parte del Estado de Israel y Estados Unidos hacia Irán. No se descarta que otros colectivos y organizaciones se sumen a la movilización en apoyo al pueblo iraní.

Cuauhtémoc

En lo que respecta a la alcaldía Cuauhtémoc, primero se espera que a las 12:00 horas se reúnan integrantes del colectivo Chicas de Metro Chilango en la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. La actividad denominada Metro Picnic se realizará en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M). Posteriormente, las participantes se desplazarán hacia el Centro Nacional de las Artes, ubicado en avenida Río Churubusco número 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán.

De igual forma, a las 13:00 horas, el Frente Nacional por las 40 Horas, Comisión de Mujeres, se reunirá en el Café Nativo, donde realizarán el evento Bordado de Mujeres, el cual contempla talleres, actividades, encuentros de mujeres, espacios de autocuidado y dinámicas de cuidado colectivo. En otro punto de la ciudad, la Caravana Ambulante por la Equidad y Dignidad tiene previsto concentrarse en la Glorieta de la Joven de Amajac, donde llevarán a cabo la Jornada Rebelde por la Liberación de las Mujeres y por la Humanidad.

Para hoy, 7 de marzo 2026

Tampoco hay que olvidar que, durante el transcurso del día, en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán, integrantes del movimiento 40 Días por la Vida tienen programado reunirse en distintos puntos vinculados a la Fundación Marie Stopes México, específicamente en Centro Pedregal, Centro Roma Sur, Centro Coyoacán, colonia Parque San Andrés, Centro Condesa y Centro Tlacotalpan. El propósito de estas reuniones es llevar a cabo una vigilia de Oración por la vida y en contra del aborto en México.

Iztacalco

Por otra parte, en la alcaldía Iztacalco, el colectivo Plataforma 4:20 se reunirá a las 13:00 horas en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México. En esta ocasión se tratará de un evento político-cultural y una mesa informativa, donde se realizarán talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de drogas, así como actividades relacionadas con el uso responsable del espacio público sin afectar a la población no consumidora. Se espera una asistencia aproximada de 20 personas.

El #HoyNoCircula para el 1er sábado de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON, HOLOGRAMA 2 y foráneos.

Los hologramas 0 y 00 quedan EXENTOS. pic.twitter.com/w69S2JgNst — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 7, 2026

Hoy No Circula este sábado 7 de marzo de 2026

Además de las movilizaciones previstas para este día, es importante considerar las restricciones del programa Hoy No Circula. Para este sábado 7 de marzo de 2026 no pueden circular los vehículos con holograma 1 con terminación de placas non, así como todos los vehículos con holograma 2 y los foráneos. Por su parte, los automóviles con hologramas 0 y 00 quedan exentos de esta medida. Ante cualquier duda, se recomienda consultar las cuentas oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, donde se publican actualizaciones y aclaraciones relacionadas con este programa en todas sus plataformas digitales.

