¿Asistirás a la MARCHA del 8M en CDMX? ¡Toma precauciones! Así estará el CLIMA HOY

Ciudad de México.- El clima en la Ciudad de México (CDMX) tendrá este domingo 8 de marzo de 2026 un comportamiento variable que podría sorprender a quienes asistan a la marcha del 8M. La jornada comenzará con ambiente fresco y cielo mayormente despejado, pero conforme avancen las horas la temperatura aumentará y la radiación solar alcanzará niveles muy altos, además de que se presentarán lluvias aisladas por lo que especialistas recomiendan tomar precauciones.

Así estará el clima en CDMX este domingo 8 de marzo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información del portal meteorológico Meteored.mx, este domingo 8 de marzo de 2026 la capital del país tendrá un día con cielo cambiante entre periodos soleados y nubes dispersas, además de temperaturas templadas durante la tarde. Durante la mañana, el ambiente será fresco. Alrededor de las primeras horas del día se prevén temperaturas cercanas a los 13°C, con cielo despejado y viento ligero.

Así será el clima en CDMX este domingo. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir gradualmente: hacia las 09:00 se esperan alrededor de 15°C y cerca de las 10:00 alcanzará unos 18°C con condiciones mayormente soleadas. Para las 11:00, la temperatura se aproximará a los 21°C y la radiación solar aumentará significativamente, con un índice ultravioleta (UV) muy alto. Alrededor del mediodía aparecerán intervalos de nubes y claros, mientras el ambiente se volverá más templado, con valores cercanos a los 23°C.

Durante la tarde, el clima alcanzará su punto más cálido del día. Las temperaturas podrían llegar a los 25°C alrededor de las 14:00 horas, con cielo parcialmente nublado y sensación térmica similar. A pesar de las nubes, la radiación ultravioleta continuará en niveles extremos durante las primeras horas de la tarde, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gorra o sombrero si se permanece al aire libre.

En cuanto al viento, predominarán corrientes provenientes del noreste durante gran parte del día, con velocidades promedio cercanas a 11 kilómetros por hora. Sin embargo, por la tarde podrían registrarse rachas moderadas que alcanzarán entre 23 y 25 kilómetros por hora, cambiando gradualmente hacia el este.

Hacia la noche, el ambiente comenzará a refrescar nuevamente. Alrededor de las 20:00 la temperatura descenderá a unos 20°C con cielo parcialmente nuboso. Más tarde, cerca de las 23:00, el termómetro podría marcar alrededor de 17°C con intervalos de nubes y claros, mientras el viento cambiará hacia el noroeste con rachas que podrían acercarse a 28 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)