Claudia Sheinbaum destaca a mujeres de las Fuerzas Armadas en acto por el Día Internacional de la Mujer

Ciudad de México. - Este domingo 8 de marzo de 2026, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una ceremonia desde el Campo Deportivo Militar Marte, ubicado sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con el objetivo de reconocer a las mujeres de distintos ámbitos que ponen en alto el nombre del país.

En dicha ceremonia estuvieron presentes secretarias y secretarios de su gabinete presidencial, así como integrantes de las Fuerzas Armadas. Incluso el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, le dedicó algunas palabras a la representante del Poder Ejecutivo: "Rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Usted ha marcado un hito histórico que demuestra que todo es posible con determinación y pasión".

Durante el acto, efectivas militares recibieron condecoraciones y reconocimientos por parte de las autoridades castrenses y de la propia Sheinbaum Pardo. De igual forma, la mandataria mexicana compartió que durante el mes de marzo se llevarán a cabo diversas actividades para reconocer a las mujeres, como la inauguración del Hospital Oncológico para la Mujer La Pastora en la Ciudad de México.

Ceremonia

"Este marzo de 2026 lo dedicaremos a reconocer a las mujeres y sus derechos. En las Fuerzas Armadas, en el campo, en el hogar, en la ciudad, en la historia, todas son tejedoras de la patria", explicó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023. Asimismo, aprovechó para aplaudir el esfuerzo y la labor de las mujeres militares, quienes "nos inspiran cada vez que portan el uniforme", puntualizó la integrante de Morena.



Día Internacional de las Mujeres. Ciudad de México https://t.co/EgLu14pziP — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 8, 2026

En el evento también dedicó unos instantes para mencionar a "mujeres extraordinarias" de México, como Leona Vicario, de quien destacó que "arriesgó su vida por la causa de la Independencia". Tampoco dejó pasar a figuras como Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, María Manuela Molina, Altagracia Mercado, mejor conocida como la heroína de Huichapan, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Margarita Maza, esposa del presidente Benito Juárez, entre otras.

Fuente: Tribuna del Yaqui