Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1737 de Lotería Nacional, HOY domingo 8 de MARZO

Hoy es día de Sorteo Zodiaco No. 1737 en la Lotería Nacional; TRIBUNA te presenta la lista COMPLETA de ganadores de este domingo 8 de marzo de 2026

Hoy es día de Sorteo Zodiaco No. 1737 en la Lotería Nacional Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 8 de marzo de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1737, que conmemora el Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo.

Para esta edición del Sorteo Zodiaco No. 1737 se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie.

Sobre el Día Internacional de la Mujer, la Lotería Nacional dice: "Es una fecha que honra la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad. Su origen se remonta a los movimientos obreros de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando mujeres trabajadoras alzaron la voz para exigir mejores condiciones laborales, derecho al voto y equidad social. En 1975, la Organización de las Naciones Unidas oficializó esta conmemoración, reconociéndola como un día para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que aún persisten en materia de igualdad de género".

GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1737 de hoy 8 de marzo de 2026

Premio Mayor: 7 millones de pesos

CÁNCER 6427

Segundo premio: 1,100,000 pesos

GEMINIS 9032

Tercer premio: 1,100,000 pesos

GEMINIS 1556

Cuarto premio: 176,000 pesos

LEO 7074

Quinto premio: 176,000 pesos

LIBRA 6233

Sexto premio: 88,000 pesos

TAURO 0118

Séptimo premio: 88,000 pesos

VIRGO 5610

Octavo premio: 61,600 pesos

PISCIS 8390

Noveno premio: 61,600 pesos

PISCIS 2792

Décimo premio: 52,800 pesos

CÁNCER 4647

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

SAGITARIO 1173

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

ACUARIO 6631

Decimotercer premio: 44,000 pesos

PISCIS 9525

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

VIRGO 5852

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

ESCORPION 3266

Decimosexto premio: 35,200 pesos

SAGITARIO 6226

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

SAGITARIO 8033

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

CÁNCER 4957

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

VIRGO 7492

Vigésimo premio: 26,400 pesos

VIRGO 6267

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

LIBRA 3593

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional

