Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1737 de Lotería Nacional, HOY domingo 8 de MARZO

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 8 de marzo de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1737, que conmemora el Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo.
Para esta edición del Sorteo Zodiaco No. 1737 se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie.
Sobre el Día Internacional de la Mujer, la Lotería Nacional dice: "Es una fecha que honra la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad. Su origen se remonta a los movimientos obreros de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando mujeres trabajadoras alzaron la voz para exigir mejores condiciones laborales, derecho al voto y equidad social. En 1975, la Organización de las Naciones Unidas oficializó esta conmemoración, reconociéndola como un día para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que aún persisten en materia de igualdad de género".
GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1737 de hoy 8 de marzo de 2026
Premio Mayor: 7 millones de pesos
CÁNCER 6427
Segundo premio: 1,100,000 pesos
GEMINIS 9032
Tercer premio: 1,100,000 pesos
GEMINIS 1556
Cuarto premio: 176,000 pesos
LEO 7074
Quinto premio: 176,000 pesos
LIBRA 6233
Sexto premio: 88,000 pesos
TAURO 0118
Séptimo premio: 88,000 pesos
VIRGO 5610
Octavo premio: 61,600 pesos
PISCIS 8390
Noveno premio: 61,600 pesos
PISCIS 2792
Décimo premio: 52,800 pesos
CÁNCER 4647
Decimoprimero premio: 52,800 pesos
SAGITARIO 1173
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
ACUARIO 6631
Decimotercer premio: 44,000 pesos
PISCIS 9525
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
VIRGO 5852
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
ESCORPION 3266
Decimosexto premio: 35,200 pesos
SAGITARIO 6226
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
SAGITARIO 8033
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
CÁNCER 4957
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
VIRGO 7492
Vigésimo premio: 26,400 pesos
VIRGO 6267
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
LIBRA 3593
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional