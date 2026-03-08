¡Síguenos!
Dia Internacional de la Mujer

Marcha 8M EN VIVO: Sigue el MINUTO a MINUTO de las movilizaciones feministas en todo México

Es Día Internacional de la Mujer, por lo que se conmemora la lucha histórica por la igualdad, la justicia y los derechos de las mujeres; aquí el minuto a minuto de las diferentes movilizaciones

Ciudad de México.- Este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que busca visibilizar la lucha histórica por la igualdad, la justicia y los derechos de las mujeres. En diferentes estados de la República mexicana, miles de mujeres salen a marchar para exigir una vida libre de violencia, pero también para recordar a las que ya no están y a las que trabajaron por hacer que otras tuvieran mejores oportunidades. Aquí el minuto a minuto de cómo se viven las movilizaciones en todo México.

14:35 Hrs

Se reúnen en el Zócalo

En el Zócalo capitalino, mujeres se reúnen para continuar con las consignas y performance.

 

14:24 Hrs

Avanza marcha sobre Paseo de la Reforma

Sin representar riesgo, encapuchadas golpean las vallas de negocios y edificios.

 

13:50 Hrs

Policías arrojan gas de extintores a manifestantes en Toluca

 

13:11 Hrs

Recuerdan a Kimberly Ramos y Karol Toledo en marcha del 8M

En Cuernavaca, colectivas y participantes protestaron por las estudiantes de la UAEM, Kimberly Ramos y Karol Toledo. Ambas jóvenes fueron asesinadas.

 

13:10 Hrs

Sigue la marcha con cerca de 3 mil mujeres en CDMX

Se estima que por lo menos tres mil mujeres salieron a marchar este 8M en la Ciudad de México; apenas son reportes estimados.

 

13:09 Hrs

Así se vive la marcha del 8M

 

13:06 Hrs

Comienza la movilización

Continentes comienzan a llegar al Zócalo de la Ciudad de México. "¡Que caiga con fuerza el feminicida!", gritan.

 

