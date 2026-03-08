Marcha 8M EN VIVO: Sigue el MINUTO a MINUTO de las movilizaciones feministas en todo México

Ciudad de México.- Este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que busca visibilizar la lucha histórica por la igualdad, la justicia y los derechos de las mujeres. En diferentes estados de la República mexicana, miles de mujeres salen a marchar para exigir una vida libre de violencia, pero también para recordar a las que ya no están y a las que trabajaron por hacer que otras tuvieran mejores oportunidades. Aquí el minuto a minuto de cómo se viven las movilizaciones en todo México.
El padre de Esmeralda Castillo Rincón esta presente en la marcha
Se reúnen en el Zócalo
En el Zócalo capitalino, mujeres se reúnen para continuar con las consignas y performance.
Avanza marcha sobre Paseo de la Reforma
Sin representar riesgo, encapuchadas golpean las vallas de negocios y edificios.
Policías arrojan gas de extintores a manifestantes en Toluca
Recuerdan a Kimberly Ramos y Karol Toledo en marcha del 8M
En Cuernavaca, colectivas y participantes protestaron por las estudiantes de la UAEM, Kimberly Ramos y Karol Toledo. Ambas jóvenes fueron asesinadas.
Sigue la marcha con cerca de 3 mil mujeres en CDMX
Se estima que por lo menos tres mil mujeres salieron a marchar este 8M en la Ciudad de México; apenas son reportes estimados.
Así se vive la marcha del 8M
Comienza la movilización
Continentes comienzan a llegar al Zócalo de la Ciudad de México. "¡Que caiga con fuerza el feminicida!", gritan.