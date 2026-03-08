¿Qué calles están cerradas HOY por MARCHA 8M en CDMX? Rutas con BLOQUEOS y alternativas

Ciudad de México.- Este domingo 8 de marzo de 2026, la Ciudad de México (CDMX) tendrá una de las movilizaciones más grandes del año: la marcha del 8M. Miles de mujeres saldrán a las calles para participar en la marcha del Día Internacional de la Mujer, una jornada de protesta y exigencia de derechos, justicia y seguridad. La convocatoria prevé una alta participación, por lo que varias de las avenidas más importantes del centro de la capital tendrán cierres viales desde el mediodía.

Si planeas circular por la zona o realizar actividades en el área, conviene conocer la ruta de la manifestación y las alternativas para evitar congestionamientos.

¿A qué hora comienza la marcha del 8M en CDMX?

La convocatoria para la movilización está programada a las 11:30 horas, momento en el que comenzarán a concentrarse los contingentes. Sin embargo, se espera que el primer contingente inicie su recorrido alrededor de las 12:00 horas. Aunque no existe una duración oficial, las previsiones apuntan a que la movilización concluya aproximadamente a las 16:00 horas.

Durante ese periodo se prevé afectación vial en varias avenidas del centro de la capital.

Ruta de la marcha del 8 de marzo

De acuerdo con las colectivas organizadoras, el punto principal de reunión será la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma. Desde ese lugar comenzará el recorrido hacia el centro de la ciudad. La marcha avanzará por Paseo de la Reforma, continuará por avenida Juárez y después ingresará a calle 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino.

Este trayecto atraviesa algunas de las zonas más transitadas de la capital, por lo que se espera cierre de carriles y desvíos durante varias horas.

Calles y avenidas que estarán cerradas hoy

Los cierres viales comenzarán a partir de las 11:30 horas en distintos puntos cercanos a la ruta de la marcha. Entre las vialidades que registrarán afectaciones se encuentran:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Avenida 5 de Mayo

Avenida de la República

Intersección de Insurgentes y Reforma

Eje Central, con afectaciones parciales

Las organizadoras también prevén que algunos grupos partan desde otros puntos emblemáticos de la capital. Entre ellos se encuentran el Monumento a la Revolución y la zona de la Diana Cazadora, ambos ubicados en el corredor de Paseo de la Reforma. La presencia de estos contingentes puede generar cierres adicionales o reducción de carriles en las calles cercanas.

Alternativas viales para evitar la marcha

Para quienes necesiten desplazarse por la ciudad durante este domingo, existen algunas rutas que pueden ayudar a evitar las zonas con mayor concentración. Las principales alternativas viales son:

Avenida Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Movilizaciones del 8M en todo el país

Las marchas por el 8 de marzo no se realizan únicamente en la capital. En diversas ciudades del país también se organizan movilizaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Estas manifestaciones buscan visibilizar problemáticas como la violencia de género, la desigualdad y la falta de justicia en casos de feminicidio.

Por ello, autoridades y organizadores recomiendan planear rutas con anticipación, utilizar transporte público cuando sea posible y mantenerse atentos a los avisos de tránsito durante la jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui