Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay BLOQUEOS y MARCHAS este DOMINGO 8 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si este domingo 8 de marzo de 2026 tienes planeado salir en automóvil o trasladarte por calles principales de la Ciudad de México (CDMX), conviene anticipar tu ruta. A lo largo de la jornada se prevén marchas, movilizaciones y concentraciones que podrían generar afectaciones viales en distintas zonas de la capital mexicana.

Es importante señalar que la mayoría de las movilizaciones se realizan en el marco del Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que miles de mujeres saldrán a las calles para visibilizar demandas relacionadas con la igualdad, la justicia y el fin de la violencia de género. Debido a estas actividades, se esperan cierres viales, tránsito lento y concentraciones de manifestantes en diversos puntos de la ciudad desde las primeras horas del día.

Marchas y BLOQUEOS en CDMX HOY domingo 8 de marzo

Alcaldía Xochimilco

A las 09:00 horas se espera una concentración de manifestantes en avenida Adolfo López Mateos número 323, en la colonia San Juan Moyotepec.

Alcaldía Iztapalapa

También a las 09:00 horas está prevista una concentración de manifestantes en calle Victoria número 64, en la colonia San Lucas.

#PrecauciónVial | Por concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Av. Canal de San Juan y Av. Universidad, col. Tepalcates, alcaldía Iztapalapa. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 8, 2026

Alcaldía Coyoacán

En esta demarcación se prevén varias actividades. A las 09:00 horas se espera concentración de personas en Circuito Escolar, dentro de Ciudad Universitaria.

Además, a las 08:00 horas está programada una marcha que partirá de Prolongación Xicoténcatl, en la colonia San Diego Churubusco, con destino al Jardín Plaza Hidalgo, en la colonia Villa Coyoacán. Este recorrido podría generar cortes a la circulación en vialidades cercanas.

Marcha principal hacia el Zócalo de la Ciudad de México

Durante la mañana también se prevé la concentración de contingentes en distintos puntos emblemáticos de la capital. Desde las 08:00 horas, manifestantes podrían reunirse en lugares como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, la Estela de Luz, la Glorieta de la Joven de Amajac y la Glorieta de la Diana Cazadora.

Se espera que desde estos puntos se organicen contingentes que marchen hacia el Zócalo de la CDMX, por lo que avenidas importantes del centro y del corredor de Paseo de la Reforma podrían registrar cierres intermitentes o tránsito lento.

Horarios especiales en la Línea 2 del Metro

Además de las movilizaciones, algunos usuarios del transporte público deberán considerar ajustes en el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro. De acuerdo con información oficial, continúan los horarios especiales en la Línea 2 debido a trabajos de remodelación.

Prevén cierre de estaciones del STC Metro CDMX. Foto: Twitter

De lunes a viernes el servicio opera de 05:00 a 22:00 horas, mientras que los sábados funciona de 06:00 a 20:00 horas. Los domingos no hay servicio en algunos tramos, por lo que varias estaciones permanecen cerradas, entre ellas Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez, San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

Las autoridades recomiendan utilizar servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para cubrir los trayectos afectados.

Recomendaciones para circular hoy en CDMX

Ante las marchas y movilizaciones programadas para este domingo 8 de marzo, las autoridades recomiendan a los automovilistas salir con tiempo, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes de tránsito. Las concentraciones podrían generar cierres viales temporales, desvíos de transporte público y aumento en los tiempos de traslado, principalmente en zonas del centro y en algunas alcaldías donde se realizarán actividades.

Fuente: Tribuna del Yaqui