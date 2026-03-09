BLOQUEOS CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y rodadas este LUNES 9 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, lunes 9 de marzo de 2026, planeas desplazarte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX), es importante que revises cómo estará el tránsito antes de salir de casa. Para esta jornada se tienen previstas diversas marchas, concentraciones y bloqueos en varias alcaldías, lo que podría provocar afectaciones viales y congestionamientos en distintas zonas de la capital.

De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), las movilizaciones se desarrollarán desde temprano y continuarán a lo largo del día en puntos de alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan y Benito Juárez. Por ello, se recomienda anticipar traslados y considerar rutas alternas.

Advierten marchas y bloqueos este lunes en CDMX. Foto: C5

Movilizaciones HOY en CDMX

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 06:00 horas se prevé una concentración en Puerto Mazatlán, en la colonia La Pastora.

Alcaldía Cuauhtémoc

Esta alcaldía concentrará varias movilizaciones a lo largo de la jornada.

A las 09:00 horas se tiene programada una concentración en Digna Ochoa y Plácido 56, en la colonia Doctores.

Posteriormente, a las 10:00 horas, se prevé otra concentración en Diagonal 20 de Noviembre 275, en la colonia Obrera.

Más tarde, a las 11:00 horas, se realizará una movilización en Dr. Lavista 114, también en la colonia Doctores.

Para las 14:00 horas se contempla una concentración en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, ubicado en la colonia Centro Histórico.

Además, durante el día se prevén concentraciones adicionales en Manzanillo 49, colonia Roma Sur; Atlixco 12, colonia Condesa; y Tlacotalpan 39, también en la colonia Roma Sur.

Alcaldía Coyoacán

En esta demarcación se tiene prevista una movilización durante el día en Miguel Ángel de Quevedo 1098, en la colonia Parque San Andrés, lo que podría generar afectaciones a la circulación en esta zona del sur de la capital.

Alcaldía Tlalpan

También se espera una concentración durante el día en Periférico Sur 4829, en la colonia Parques del Pedregal. Esta movilización podría impactar el tránsito en vialidades cercanas al Anillo Periférico.

Alcaldía Benito Juárez

Durante la jornada se prevé una movilización en Avenida México Coyoacán 259, en la colonia General Anaya. Automovilistas que transiten por esta área deberán considerar posibles afectaciones.

Recomendaciones para evitar el tráfico

Ante las movilizaciones previstas para este lunes, autoridades recomiendan salir con tiempo, utilizar aplicaciones de navegación para monitorear el tráfico en tiempo real y considerar rutas alternas, especialmente si se circula por zonas del centro y sur de la ciudad.

Tomar previsiones puede ayudar a evitar retrasos durante una jornada en la que varias concentraciones podrían impactar la movilidad en distintos puntos de la capital.

Fuente: Tribuna del Yaqui