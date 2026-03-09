Claudia Sheinbaum dice que planta contra gusano barrenador estará lista en 2 meses; Sonora va avanzado

Ciudad de México.- Durante la conferencia Mañanera del Pueblo de este lunes 9 de marzo de 2026, realizada en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, retomó el tema de la planta de producción de moscas estériles para combatir el gusano barrenador, por lo que, según sus propias palabras, después de todo en dos meses estará lista.

Sin embargo, especificó que todavía no sabe cuándo podría ocurrir la reapertura de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano, pues esta decisión le corresponde exclusivamente al Gobierno estadounidense. A pesar de esto, la representante del Poder Ejecutivo mencionó que, aunque la frontera está cerrada desde julio pasado, los productores se las han arreglado para mantener la comercialización del ganado en el mercado nacional.

"Aun con la situación difícil encontraron un mercado a nivel nacional para el ganado, entonces eso es muy bueno porque, aun con la frontera cerrada, de todas maneras pudieron tener mercado y además aumentaron los precios", puntualizó la integrante de Morena. En cuanto a la planta dijo lo siguiente: "Está por terminarse ya la fábrica de moscas, yo creo que en dos meses se termina, está en Chiapas".

Claudia Sheinbaum Pardo

En Sonora hay grandes avances

Además, señaló que la liberación de insectos estériles no es la única estrategia, porque también se implementaron trampas con el propósito de disminuir la presencia de la mosca que provoca la infestación. De igual manera, añadió que el gobierno federal se mantiene en constante comunicación con el estado de Sonora, con Durango y con Coahuila, y que, en específico, a nuestra región le va muy bien: "En el caso de Sonora van muy avanzados".

Conferencia de prensa matutina desde Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Lunes 09 de marzo 2026 https://t.co/05WYvpCVZw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 9, 2026

Hasta el momento de la elaboración de esta nota es toda la información con la que se cuenta, pero en TRIBUNA le seguiremos dando seguimiento a este caso que mantiene alerta al sector ganadero. Cabe señalar que, sobre la nación que dirige el presidente Donald Trump, Sheinbaum Pardo se limitó a declarar que están participando con recursos en el proyecto de la planta contra el gusano barrenador

Fuente: Tribuna del Yaqui