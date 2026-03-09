Clima en CDMX HOY 9 de marzo: ¿A qué hora lloverá este lunes? Alertan descargas ELÉCTRICAS

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este lunes 9 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) conviene mirar el pronóstico del tiempo. A lo largo del día el clima tendrá cambios importantes: la mañana comenzará con ambiente fresco y cielo parcialmente despejado, pero por la noche podrían presentarse lluvias con tormenta. Por ello, revisar el pronóstico puede ayudarte a tomar precauciones y planear mejor tus actividades.

Así será el clima en CDMX este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, el clima en la CDMX será variable durante este lunes, con cielo de nubes y claros por la mañana, temperaturas templadas por la tarde y posibilidad de chubascos tormentosos durante la noche. Durante la mañana, el ambiente será fresco y con cielo parcialmente despejado.

Así será el clima en CDMX este lunes. Foto: Conagua

Alrededor de las 07:00 horas la temperatura se ubicará cerca de los 12°C, con sensación térmica similar y viento ligero proveniente del este con velocidades de entre cero y seis kilómetros por hora. Conforme avance la mañana, hacia las 08:00 horas la temperatura aumentará a unos 13 grados con viento del sur de entre cero y nueve kilómetros por hora. Más tarde, alrededor de las 09:00 horas el termómetro alcanzará aproximadamente los 16°C con viento ligero del este que podría registrar velocidades de entre uno y 13 kilómetros por hora.

Cerca de las 11:00 horas continuará el cielo con nubes y claros y la temperatura subirá hasta los 21°C, mientras que el viento soplará desde el noreste con velocidades de entre dos y 19 kilómetros por hora. Durante este periodo el índice ultravioleta (UV) se elevará considerablemente y alcanzará niveles muy altos, por lo que se recomienda protección solar. Durante la tarde el ambiente será más cálido en la capital.

Alrededor de las 14:00 horas se espera una temperatura cercana a los 25°C, con cielo parcialmente despejado y viento moderado del sur con velocidades de entre tres y 24 kilómetros por hora. Además, el índice ultravioleta podría alcanzar niveles extremos, por lo que será importante evitar la exposición prolongada al sol. Hacia las 17:00 horas se mantendrá el ambiente templado con temperaturas cercanas a los 25°C y cielo parcialmente nuboso. En este momento del día el viento soplará desde el sureste con velocidades de entre nueve y 31 kilómetros por hora.

????uD83CuDF2B? Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ?? pic.twitter.com/mmvS4K4SRW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 9, 2026

Para la noche el panorama cambiará nuevamente. Alrededor de las 20:00 horas se prevé la formación de chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y una probabilidad de lluvia cercana al 30 por ciento, con acumulaciones aproximadas de 0.4 milímetros. La temperatura descenderá a unos 19°C y el viento soplará desde el noroeste con velocidades de entre siete y 36 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui