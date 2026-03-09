Localizan sin vida a joven trabajador tras derrumbe de edificio en CDMX; buscan a otros dos

Ciudad de México.- Las tareas de búsqueda y rescate continúan en la calzada San Antonio Abad, de la Ciudad de México, tras el colapso de un edificio que dejó a cuatro trabajadores bajo los escombros. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, ofreció un reporte actualizado sobre la situación de las personas afectadas por el incidente ocurrido este lunes 9 de marzo.

Durante una declaración ante los medios de comunicación, la funcionaria capitalina indicó que los equipos de rescate hallaron el cuerpo sin vida de uno de los hombres que laboraban en el lugar al momento del derrumbe accidental. Urzúa señaló con la frase "seguimos trabajando" que las labores no se detendrán, agregando que "ya fue encontrado uno de los trabajadores" y que los cuerpos de emergencia proceden a su extracción.

Asimismo, mencionó que es probable hallar al segundo empleado pronto, debido a que "parece que estaban juntos" durante el colapso. Respecto al fallecido, se informó que es un hombre joven, aunque las autoridades competentes aún trabajan en la identificación plena para dar aviso a sus familiares. La secretaria explicó que de las cuatro personas presentes en la construcción, una recibe atención médica, otra perdió la vida y dos más continúan atrapadas.

El individuo que logró ser rescatado en la etapa inicial de la emergencia responde al nombre de Ángel Miranda, de 43 años de edad. Él se encuentra ingresado en el Hospital Rubén Leñero, donde el personal médico evalúa su estado. Miranda permanece consciente, logró hablar con sus familiares y, según la información médica disponible en este momento, podría recibir el alta hospitalaria en las próximas horas, dependiendo de su evolución.

Mientras tanto, las cuadrillas de Protección Civil y Bomberos operan en el lugar del percance. El objetivo de los cuerpos de emergencia es localizar a los dos trabajadores que siguen desaparecidos. La titular de la dependencia capitalina admitió la posibilidad de que estas dos personas también hayan perdido la vida, sin embargo, los protocolos correspondientes de búsqueda humana se mantienen totalmente activos.

Para garantizar la integridad de los probables sobrevivientes y de los propios brigadistas, se tomó la decisión de no emplear maquinaria pesada sobre el predio dañado. Toda remoción de materiales se realiza de forma manual y cuidadosa. Las autoridades confirmaron que estas acciones no se interrumpirán y seguirán su curso durante el horario nocturno, con turnos rotativos para asegurar la continuidad de los trabajos en la zona.

