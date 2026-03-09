Los XV de la hija de Juan Carlos Guerrero Rojas en Tabasco provocan reacción de Salinas Pliego

Villahermosa, Tabasco.- El empresario mexicano Ricardo Benjamín Salinas Pliego usó sus redes sociales para dar su opinión sobre la situación que desde ayer tomó fuerza con respecto a la fiesta que organizó para su hija el empresario petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas, la cual provocó una gran impresión debido a que a la celebración asistieron varios artistas y fue, sin duda, uno de los quinceaños mediáticos más lujosos de este 2026.

Por lo tanto, el polémico presidente de Grupo Salinas se le fue con todo a la Cuarta Transformación, proyecto político y social que, como sabemos, inició en su momento el exrepresentante del Poder Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador. De tal forma que la reacción de Salinas Pliego surgió a raíz de una publicación en la que se menciona que el tabasqueño es dueño de Petroservicios Integrales México.

"Ah, mira qué sorpresa… tiene que ver con corrupción y el @PartidoMorenaMx. Empiezo a creer que eso de Primero los pobres fue alguna apuesta entre el Peje y su gente. Debió ser algo así como: '¿Cuánto a que nos podemos burlar de la gente robándoles a los pobres y, aun así, decirles que vamos primero por ellos?'", destacó el hombre que fue considerado por la revista Forbes como uno de los más ricos de México.

Juan Carlos Guerrero Rojas

Volviendo al tema del cumpleaños de Mafer, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se ha pronunciado públicamente Guerrero Rojas, así como tampoco alguna fuente oficial. No obstante, la supuesta cercanía del empresario originario de la región de Comalcalco con Javier May, actual gobernador de Tabasco, es un tema que desde el domingo continúa en la agenda pública.

Arremete contra Carlos Guerrero Rojas

Como respuesta a un comentario de alguien que llamó "clase alta mexicana" a Carlos Guerrero Rojas, el dueño de Banco Azteca respondió: "Me disculpa, pero esa no es la clase alta; son resentidos que criticaban a los ricos por envidia y que anhelaban tener los mismos lujos, pero sin trabajar, sin producir nada. Solo prometiéndole esperanza al pueblo y saqueándole todo lo que pueden", aseveró.



Fuente: Tribuna del Yaqui