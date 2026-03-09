Sheinbaum ARREMETE contra Jorge Fernández Menéndez por 'fake news' sobre AMLO

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 9 de marzo de 2026 realizada en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), la presidenta de México, la Claudia Sheinbaum Pardo, retomó una polémica que circuló en redes sociales este fin de semana: la supuesta hospitalización del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se desmintió el sábado 7 de marzo.

En su intervención, al mandataria arremetió contra Jorge Fernández Menéndez, ya que apuntó que él fue quien difundió la información del expresidente tabasqueño sin fuentes: "Primero la irresponsabilidad de algunos comunicadores, y lo digo con todas sus letras Jorge Fernández Menéndez, él fue quien estuvo difundiendo que el presidente López Obrador había entrado al Hospital Militar. ¿Qué fuente tenía? Ninguna, porque era falso".

La presidenta @Claudiashein desmintió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya sido hospitalizado y calificó como irresponsables los rumores difundidos en redes.



¿Cómo es posible que alguien que se dice periodista, alguien que se dice que está comprometido con la verdad, puede difundir una noticia de este tipo? Porque una cosa es una cuenta falsa, manejada por alguien que está en contra que también está mal, pero otra cosa es un periodista que acaba de publicar un libro, que se dice periodista, y que difunde una noticia absolutamente falsa", dijo la mandataria.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que esta clase de acciones eran cuando menos, irresponsables. En esta misma intervención, apuntó que todo forma parte de una campaña contra el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T): "Es irresponsable, por lo menos, es irresponsable. Y lo segundo pues es que sí es parte de una campaña".

Recordó que el pasado domingo 22 de febrero, luego del operativo en Jalisco, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', se dieron a conocer noticias falsas a nivel internacional. Si bien hubo violencia y quema de vehículos tras el operativo contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijo Sheinbaum, periodistas nacionales difundieron fake news e imágenes adulteradas.

Claro que hubo problemas ese domingo, y hubo periodistas, también con nombre y apellido, que fueron los que estuvieron difundiendo las imágenes de un avión quemándose, periodistas mexicanos, o periodistas mexicanas, cuándo no tenían ninguna fuente. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tiene difundir una imagen falsa? Pues dañar al país. No es dañar a la presidenta, es dañar al país", dijo la presidenta.

La mandataria reiteró que se trata de campañas, no obstante, apuntó "afortunadamente México ha avanzado muchísimo, es un pueblo muy consciente", por lo que el impacto sería menor.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'