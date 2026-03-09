Sheinbaum: Marchas del 8M fueron "pacíficas"; actos violentos en CDMX fueron protagonizados hombres

Ciudad de México.- Durante la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de este lunes 9 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre las diversas movilizaciones que se realizaron en ciudades de la República Mexicana este domingo 8 de marzo (8M), en el marco del Día Internacional de la Mujer. Aquí en TRIBUNA te compartimos su declaración.

Ante los medios de comunicación reunidos en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), la primera mandataria apuntó que la mayoría de las movilizaciones que se realizaron en México este 8 de marzo fueron pacíficas. En el caso de la Ciudad de México (CDMX), se reportaron al rededor de 100 mil asistentes, según lo reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC): "En la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas".

#LaMañaneraDelPueblo: "En la mayoría de las entidades fueron manifestaciones pacíficas", mencionó Sheinbaum sobre las marchas realizadas a lo largo del país por el Día Internacional de la Mujer #8M pic.twitter.com/IT4OeZVEGP — El Universal (@El_Universal_Mx) March 9, 2026

Diría que [fue pacífico] en todas, aquí en CDMX fue una marcha de alrededor de 100 mil mujeres, pacífica, pues demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legitimas demandas", declaró la presidenta.

En esta misma intervención, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano confirmó que ayer se reportaron algunos hechos violentos en el Centro Histórico de la CDMX, específicamente, en la zona del Zócalo. Sin embargo, señaló que los destrozos fueron protagonizados principalmente por hombres que eran ajenos a los movimientos feministas; apuntó que desconoce las causas de estas acciones.

Y una parte pues ya de un grupo muy pequeño que pues hace actos violentos, que como siempre lo hemos manifestado, no estamos de acuerdo con estas formas, por ciento muchos hombres en los actos violentos, ni siquiera en una buena parte las mujeres, algunas mujeres, pero una parte ya de personas que pues no se entendía porqué estaban haciendo estas actividades pero realmente muy minoritarios, comparado con las marchas en todo el país", dijo Sheinbaum Pardo.

En la previa, autoridades capitalinas confirmaron un saldo de nueve personas del sexo masculino detenidas y alrededor de 90 personas atendidas por Servicios de Emergencia a lo largo de la jornada del 8M. De los detenidos, seis fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y tres ante el Juzgado Cívico, donde se definirá su situación jurídica. TRIBUNA comparte más información aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui