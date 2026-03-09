T-MEC recibe respaldo del 78.5% de sectores económicos de México, revela Marcelo Ebrard

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, mostró este lunes los datos obtenidos en la consulta pública orientada a revisar el tratado de libre comercio de Norteamérica. Este sondeo abarcó 30 sectores económicos a lo largo de los 32 estados de México, brindando un panorama amplio del sentir empresarial. Los números indican que el 78.5 por ciento de los participantes apoya mantener el acuerdo comercial, aunque sugieren modificar las condiciones actuales para adaptarlo a la realidad presente.

La postura de México exige mayor certidumbre y el rechazo a medidas unilaterales por parte de sus socios. Durante su presentación, el funcionario explicó que las primeras rondas de diálogo se basarán en tres ejes. El primer punto consiste en reducir la dependencia de las importaciones externas. El objetivo es determinar, junto con Estados Unidos, qué bienes pueden fabricarse dentro de la región y establecer plazos realistas para lograrlo.

Ebrard manejó el tema con cautela al explicar que transformar a la zona en el centro mundial de la electrónica tomará tiempo e inversión conjunta, tomando como referencia a la industria automotriz. Hoy en día, México provee el 40 por ciento del mercado de autopartes estadounidense, una posición de liderazgo que requirió varias décadas de trabajo continuo para consolidarse.

El segundo eje aborda las reglas de origen. La meta es modernizar estas normativas para competir a nivel global sin causar alteraciones negativas en la economía. El secretario describió esta tarea como una labor que requiere mucha precisión, utilizando la expresión de trabajar con "láser y microscopio" para no afectar el mercado.

El tercer punto se centra en la seguridad económica. Ante un panorama geopolítico cambiante que altera las cadenas de suministro a nivel global, los países de Norteamérica necesitan definir qué productos son indispensables fabricar localmente. El gobierno mexicano llega a esta etapa con un portafolio detallado, producto de los sondeos, sobre sus capacidades productivas y propuestas comerciales.

Resultado de las Consultas Públicas para la Revisión del TMEC

Como muestra de las anomalías que el país busca corregir en las mesas de trabajo, Ebrard mencionó los aranceles del 50 por ciento que el gobierno de Washington aplica al acero y aluminio mexicanos bajo la figura de la Sección 232. Señaló que esta medida carece de sentido lógico y va en contra del espíritu comercial del pacto, dado que Estados Unidos mantiene un superávit en esos productos frente a México.

Los datos del intercambio comercial muestran la magnitud de la relación trilateral y las razones para preservarla. Desde 1994, el comercio en la región creció casi cinco veces. Durante 2024, el flujo de bienes entre las tres naciones representó 2,562 millones de dólares cada día, lo que equivale a 1.8 millones por minuto. Alrededor de 56.2 millones de empleos en toda la región dependen de este movimiento mercantil diario.

El COMCE reconoce los resultados de las Mesas de Consulta Pública para la revisión del T-MEC, presentados por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Un hecho que aclara la dinámica mercantil entre ambas naciones es que el 40 por ciento del valor de las exportaciones mexicanas enviadas a territorio estadounidense contiene insumos fabricados en Estados Unidos. Esta cifra demuestra que el déficit comercial de la economía estadounidense obedece a un sistema de producción compartida en la región y no a una competencia injusta, mostrando la alta integración de las industrias.

