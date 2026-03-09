VIDEO: Se desploma edificio en alcaldía Cuauhtémoc de CDMX; hay varias personas atrapadas

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre el desplome de un edificio en la Calzada de San Antonio Abad, ubicada en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc. El inmueble, que llevaba deshabitado desde el sismo del año 2017 debido a daños estructurales severos, se encontraba en un proceso de demolición cuando la construcción se vino abajo de manera no controlada.
Los reportes indican que cuatro personas resultaron lesionadas, todos ellos trabajadores de la construcción encargados de las obras. Hasta ahora, los equipos de respuesta rápida lograron extraer a un trabajador de los escombros. Para localizar a los tres obreros restantes que continúan atrapados bajo el material derrumbado, las autoridades activaron a la unidad de binomios caninos rastrean el área siniestrada paso a paso.
En la zona del incidente se presentaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, Miriam Urzúa, quienes coordinan las acciones de auxilio. El personal de Protección Civil mantiene un cordón de seguridad amplio para prevenir accidentes adicionales, ya que el terreno presenta inestabilidad y existe el riesgo latente de que caigan más materiales hacia la vía pública.
Como medida preventiva, los cuerpos de emergencia desalojaron a 53 personas de las inmediaciones para garantizar su integridad física. Además, la vialidad sobre la Calzada de San Antonio Abad fue cerrada a la circulación vehicular, lo que ha generado cortes viales prolongados y asentamientos de tránsito en las calles aledañas. Este inmueble colapsado se encuentra a pocos metros del edificio que ocupa la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.
Ante la presencia de grúas, ambulancias, patrullas y camiones de bomberos, el gobierno de la ciudad solicita a los automovilistas y peatones buscar rutas alternas y no acercarse a la zona. Las labores de limpieza, retiro de material y búsqueda continuarán sin pausa durante las próximas horas para asegurar el perímetro por completo y brindar atención a todos los involucrados.
