AMLO: "Declaramos formalmente el fin de la política neoliberal"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador puso fin formalmente a lo que llamó la pesadilla del periodo neoliberal.

Al clausurar en Palacio Nacional el foro Planeando Juntos la Transformación de México, el titular del Ejecutivo decretó que se terminaba la política neoliberal y la política económica de pillaje, antipopular y entreguista.

Ante el pleno de su gabinete y ciudadanos, López Obrador dijo que su propuesta es crear un modelo postneoliberal que demuestre que la modernidad puede ser forjada desde abajo sin excluir a nadie.

Para ello delineó los siguientes conceptos, que estarán dentro de su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:

Honradez y honestidad, que no son lo mismo; no al gobierno rico con pueblo pobre, poner n al dispendio con una política de austeridad republicana; el mercado no sustituye al Estado; por el bien de todos primero los pobres, igualdad sustantiva”, entre otros.