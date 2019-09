AMLO: "Falta de fundamentos impide la extradición de César Duarte"

Ciudad de México.- La mañana de este martes, en su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que el procedimiento para la extradición de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, no había sido bien argumentado y fundamentado, por lo que no pudo proceder.

Me comentaba el secretario de Relaciones Exteriores que no estaba bien fundamentada; cuando se presentó la solicitud, al parecer, no se hizo adecuadamente, de conformidad con lo que establece la norma y eso estaba ocasionando que no procediera", manifestó el mandatario.