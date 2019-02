AMLO: "No queremos confrontación con iglesias, la FGR investigará e informará"

Ciudad de México. - Andrés Manuel López Obrador, presidente de México informó en el regreso de su gira de trabajo que realizó el fin de semana por distintas regiones que se localizan al norte del país, ante multitud de reporteros como se ha hecho habitual en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El presidente dio a conocer que el Gobierno Federal no confrontará a las iglesias por los casos de pederastia que se hayan registrado, además detalló de que le corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar e informar de los casos que sean denunciados en las entidades del territorio nacional.

Corresponde a la Fiscalía General informar sobre denuncias. No queremos confrontarnos con las iglesias, así de claro, necesitamos la unidad nacional, estamos por la reconciliación, desde luego si hay un proceso legal, no podemos taparlo, no queremos ser cómplices, pero no vamos a atizar el fuego, en ningún caso, tenemos diferencias en temas ideológicos", Señaló.