AMLO: "Si es cierto, yo estuve en la casa de Rosario Robles, una o dos veces"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que visitó en su casa de Coyoacán a Rosario Robles Berlanga, como ayer aseguró la extitular de la Sedatu y quien está vinculada a proceso por el caso de la 'Estafa Maestra'.

Sí es cierto, yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles, o una o dos veces, hace muchos años; no sé si sea la misma casa, por Santo Domingo, por donde yo vivía en Copilco, por Coyoacán, por los Reyes, sí es cierto".

El mandatario respondió así a lo dicho por Rosario Robles a través de una carta.

No sé si la escritura estaba a nombre de ella, pero de que estuve, estuve. Me acuerdo que es como una cerrada y ahí hay una casa en la entrada, sí era su casa".

El mandatario no quiso hablar sobre el caso que se le sigue a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México puesto que "yo no me meto, nada más estoy obligado a hablar con la verdad"