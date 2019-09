AMLO al INE: "Vámonos respetando, no somos iguales; eso sí calienta"

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por "ahora convertirse en paladines de la democracia" al pedirle que responde por irregularidades de servidores de la nación.

Aunque hasta ayer jueves por la noche la Presidencia no habia recibido notificación del emplazamiento del INE, el mandatario respondió que "lo único que voy a decir es vámonos respetando, no somos iguales, no enfrentándolos a ellos, que no me confundan porque eso sí calienta".

Venimos de una lucha en donde padecimos de los fraudes de Estado, de uso de presupuesto para favorecer a partidos y candidatos, de uso de programas sociales con nes electorales, de solidaridad, progresa, oportunidades prospera, puro programa clientelar", criticó.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, sostuvo que no podrá asistir al INE a declarar pero sí responderá a través de una misiva para hacer uso de su derecho a la defensa.

Ahora se convierten en paladines de la democracia y los respeto y son autoridad y sí ellos emiten una recomendación o deciden infraccionarnos, nosotros vamos a defendernos y acatar lo que la autoridad determine", expuso.