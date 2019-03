AMLO aplaude elección de nueva ministra y niega conflicto de interés

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la elección en el Senado de Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte y aclaró que no hay ningún conflicto de interés pues su esposo José María Riobóo no tiene cargo en el gobierno, pero aceptó que sí lo ha ayudado.

En conferencia de prensa mañanera, el presidente aclaró que el Poder Ejecutivo dejó de ser el Poder de los Poderes, y por lo tanto no hay línea y solo envió la terna al Senado.

La ministra electa ayer en el Senado es esposa del otrora contratista de López Obrador, José María Riobóo. Ante esto, el presidente aclaró que Riobóo no tiene cargos en el Gobierno Federal, pero reconoció que le ha ayudado mucho.

No tiene ningún cargo aquí, y sí me ha ayudado mucho y es un ingeniero también con mucho capacidad profesional, es de los mejores estructuristas del país, independientemente si gusta o no gusta o si cae o no cae bien. Yo lo conozco porque fue quién hizo el proyecto para los segundos pisos, hizo los cálculos, las trabes, las famosas ballenas".