AMLO arremete contra el diario ‘Reforma’: “Ojalá y rectifique”

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina de este martes, Andrés Manuel López Obrador criticó el proceder del diario mexicano Reforma por las publicaciones que ha hecho sobre él en recientes días, las cuales califica de poco éticas.

El presidente de México fue cuestionado por un periodista de otro medio sobre por qué había tardado 48 horas en reaccionar a los hechos violentos en Minatitlán, Veracruz y sobre la razón por la que ha esperado una semana para visitar a las familias de las víctimas de la brutal agresión armada ocurrida el pasado Viernes Santo.

El mandatario inició su respuesta al cuestionamiento explicando que el ABC de su política es acabar con la corrupción, hacer justicia y garantizar la paz y la tranquilidad, además de asegurar que el tema de la inseguridad y la violencia es algo que no se puede combatir con más violencia y esquemas de trabajo anteriores basados solo en el uso de la fuerza.

Después, AMLO expuso que sus “adversarios, los conservadores, la prensa fifí, quisieran que yo les hiciera caso y que abandonáramos nuestros propósitos fundamentales”, para entonces hablar sobre su desacuerdo con la cobertura de Reforma.

Yo he ido a Minatitlán 50 veces, más que ningún otro dirigente social político, porque tenía yo programado ir y además están atendiendo el problema desde el primer momento. Pero no va a ser Reforma quien me dicte la agenda, quien me ponga la agenda”, externó.

Después de afirmar que “básicamente” son los ‘conservadores’ los que realizan y promueven en los medios la exigencia de paz, el presidente arremetió contra Reforma por haber publicado una manta con una amenaza hacia su persona.

Vean al Reforma de hoy o el de ayer, el Reforma hablando de ética, publica en la primera plana una manta en donde hay una amenaza a mi persona y pone la dirección de mi casa… Pero, ¿por qué poner la manta con la dirección? No lo hicieron otros medios. ¿No les parece de mal gusto? Dónde está la ética, ¿que no se la dan de gente de bien? No, es un conservadurismo muy peculiar, no quiero agregar un adjetivo”, externó AMLO, pare luego indicar que si “ese periódico si sigue así va a terminar como un pasquín, ojalá y rectifique”.

Posteriormente, el mandatario se refirió a la pérdida de vidas en Minatitlán, lugar que asegura visitará, y en todo el país como una situación muy difícil que desea no suceda más, para luego indicar que los “corruptos” acabaron con México, aunque no con sus valores.

Pero lo de Minatitlán lo utilizaron con ese propósito, querían: 'A ver, y dónde está Andrés Manuel que no se manifiesta, no se solidariza', como si yo no fuese sensible. Yo lucho por ideales, lucho por principios, yo le tengo amor al pueblo”, expuso Andrés Manuel después de asegurar que la gente de Minatitlán estaba al tanto de que él y su gobierno realiza el trabajo que le corresponde después de la tragedia.