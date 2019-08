AMLO contra el crimen organizado: "No logran nada con sus mensajes"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves, el presidente, Andrés Manuel López Obrador habló sobre dejar de tomarle importancia a las amenazas de los grupos criminales, ya que son unos 'seres despiadados' que no obtendrán absolutamente nada

No logran nada con estar mandando mensajes, si en algún tiempo se exaltaba la balandronada o el ser muy despiadado, ¡ya no! Ahora va a ser mal visto el que se dedique a eso (al crimen organizado) como el que se dedique a robar”, dijo.

También, el presidente comentó que su Gobierno tendrá precaución con los últimos mensajes, respecto a los recientes videos, en los cuales los grupos criminales envían fuertes acusaciones en contra de algunos de los jefes de Gobierno.

Estamos enterados de todo lo que sucede, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, pero no consideramos que todo obedece a lo que se está queriendo expresar, no todo lo que se ve tiene que ver con la realidad, por eso vemos con precaución todo esto, mantas, mensajes, amenazas. Nosotros lo que sostenemos es que debe haber respeto a las autoridades, no apostar a agredir a las autoridades.