"AMLO, cuarta transformación, Yeikol, Morena...Por favor recapaciten": Fox

Ciudad de México.- De nueva cuenta el expresidente de México Vicente Fox recurrió a Twitter para lanzar una crítica al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y ‘suplicar’ que no destruya al país.

En el tuit aparecía un muñeco de Albert Einstein haciendo un movimiento con su mano en la cabeza que hacía alusión a la reflexión.

AMLO, equipo, 4ta transformación, Yeikol, Morena...Por favor recapaciten!! Hoy conducen un Gran País, el mejor del mundo. Mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio nos ha costado. Please, NO lo destruyan. NO se aceleren. Piensen. Reflexionen.”, escribió Fox.