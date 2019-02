AMLO de posible regreso de Gordillo: “A nadie se limitará derecho de participar”

Ciudad de México.- Ante las posibilidades de que Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), vuelva a la política y busque dirigir de nueva cuenta dicho órgano, Andrés Manuel López Obrador indicó en rueda de prensa que todos los mexicanos son libres y tienen derecho a no ser limitados si buscan participar.

Durante la conferencia de este día, el mandatario fue cuestionado por una periodista sobre si considera “inminente” el regreso de Gordillo, quien en agosto pasado fue puesta en libertad y absuelta luego de haber sido acusada de corrupción.

No sé, todos los mexicanos somos libres, todos, y a nadie se le va a limitar su derecho de participar. A nadie se le van a limitar sus libertades, pero cada quien debe actuar en función de su responsabilidad social, pero nosotros no vamos a decirle a nadie que no participe o que no ejerza sus libertades”, externó AMLO.