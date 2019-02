AMLO decide no tomarse la fotografía oficial presidencial para evitar gastos

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya no es parte de la tradición de casi un siglo al decir adiós a la fotografía oficial de la Presidencia de la República.

El presidente terminó con esa tradición la cual durante el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo un costo de más de dos millones de pesos.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, informó a Milenio que el jefe del Ejecutivo no no quiso tomarse la fotografía oficial presidencial y que desde el 1 de diciembre tampoco hay este tipo de imágenes en las oficinas de las dependencias federales. “Es el respeto a la investidura, pero no la promoción de la persona”, indicó.

Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía”, señaló.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pidió a López Obrador una fotografía en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para ubicarla al tope de los escalafones castrenses en las zonas y regiones militares del país, por encima de generales y coroneles.

La imagen fue tomada en el Palacio Nacional y en cuanto sea entregada estará en las instalaciones de la Sedena.

El vocero de la Presidencia aclaró que la fotografía no tuvo costo porque fue tomada por el propio equipo de Comunicación Social.