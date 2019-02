AMLO denuncia que organizaciones y diputados recibían dinero federal

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador denunció hoy que organizaciones de la sociedad civil obtenían dinero y tenían aparatos financiados con el presupuesto del Gobierno federal mexicano. “Todo eso ya desapareció. No se va a entregar apoyo a ninguna organización social ni de la sociedad civil, o a las organizaciones no gubernamentales. No se van a transferir recursos en beneficio de la gente a través de beneficiarios”, señaló.

Había moches por todo el sistema de intermediación que prevalecía: organizaciones sociales de todo tipo, organizaciones de la llamada sociedad civil que también recibían dinero para apoyar a niños de la calle, para apoyar a migrantes, para apoyar a adultos mayores”, añadió.

El presidente no hizo mención sobre el nombre de esas organizaciones pero presentó la denuncia cuando se tocaba el tema de la mecánica para la distribución de los recursos en el Gobierno. Lo acompañaron la Tesorera de la Federación, Galia Borja Gómez; María Luisa Albores, titular de la Secretaria de Bienestar, y la Subsecretaría de Bienestar, Ariadna Montiel.

Andrés Manuel mencionó que algunos diputados obtenían dinero de recursos para “obras”. Mencionó que dicha práctica desleal dio inicio en el Estado de México, con muchos años atrás, y que luego se trasladó a la Cámara de Diputados federal. “Manejaban recursos de cultura, de deporte y de construcción. Y si el Diputado era del DF, y se entendía con el Gobernador de ‘La Laguna’, le daban su ‘moche’”.

El Presidente dio conocimiento del inicio de la entrega de los apoyos a los adultos mayores, calculó que hay 8 millones 500 mil adultos mayores que van a ser beneficiados. “Se van a garantizar pensiones de 2 mil 550 pesos cada dos meses, estamos hablando de enero y febrero”, dijo.

Con información de Sin Embargo.