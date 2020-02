AMLO desmiente TWSJ: "Qué yo sepa no hay investigación sobre Peña Nieto"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que desconoce si existe o no una investigación abierta en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto, como lo señaló The Wall Street Journal.

López Obrador apuntó que la supuesta investigación investigación le corresponde a la Fiscalía general de la República (FGR), la cual no tiene el por qué informarle de dichas indagaciones.

No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal, no tengo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación el exdirector de Pemex, (Emilio) Lozoya. No hay una investigación, que yo sepa, contra el expresidente Peña”, apuntó.