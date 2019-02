AMLO dice que la modista del Conacyt "es premio Nacional de Ciencias 2017"

Ciudad de México.- En las últimas horas se reveló que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) nombró como subdirectora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados a una mujer especialista en modas.

Edith Arrieta Meza, egresada de la Universidad Jannette Klen, ocupa el cargo de subdirectora del Cibiogem del Conacyt.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto y aseguró que esta información es falsa.

Yo sé que están molestos nuestros adversarios, los conservadores ‘fifís’ están molestos . Ayer también salió que una modista o diseñadora va a estar en el Conacyt, me informan que no es así, la directora del Conacyt es premio Nacional de Ciencias 2017 , es para decirles: ‘tengan para que aprendan’. Y nos salen con eso”.

Destacó que Arrieta Meza deberá de aclarar estas acusaciones, pues en su administración todo es "con transparencia"

Vamos a suponer que sea cierto, la directora del Conacyt va a actuar, y aquí con transparencia, esas cosas no se pueden permitir, ya no hay modistas, modistos, maquillistas, ya no hay esas exquisiteces, esos lujos. Este es otro Gobierno, pero que bien que todo esto esté saliendo para que así nadie abuse y que todos participemos hasta limpiar de corrupción el gobierno”, agregó.