AMLO felicita a 'Roma': "Me da mucho gusto que tengan este reconocimiento"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este lunes al director Alfonso Cuarón y a todo el equipo de Roma tras los tres premios Oscar ganados en la ceremonia del domingo.

Felicidades a todos los que hicieron la película Roma", dijo el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en su rueda de prensa matutina.

Desde el Palacio Nacional, destacó que la semana iniciaba "con buenas noticias".

A continuación, felicitó al director Alfonso Cuarón por los galardones obtenidos.

El filme obtuvo el Oscar a mejor fotografía, a la mejor película extranjera (con la que se apuntó como la primera obra mexicana que se alzó con la estatuilla dorada en esa categoría) y a mejor director.

Me da mucho gusto que un mexicano, que un equipo, un grupo de actores, profesionales, tengan este reconocimiento tan importante en el cine", concluyó el mandatario.

Cuestionado por la prensa, reconoció que todavía no ha podido ver el filme, y que espera contactar en breve y felicitar por teléfono a Cuarón y a su equipo.

También aseguró que su partido impulsará, desde el Senado, que se ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha de dar más derechos a las trabajadoras del hogar.

El Gobierno mexicano se congratuló de los premios obtenidos durante y después de la ceremonia, a la que Roma acudía con diez nominaciones.

La secretarías (ministerios) de Relaciones Exteriores y de Cultura fueron las más activas durante la premiación.

Aplaudimos a Alfonso Cuarón por triunfar en la categoría de mejor fotografía. También destacamos la labor de Gabriela Rodríguez, quien acompañó la dirección de fotografía para dar vida a la multinominada película Roma”, apuntó la Cancillería mexicana en un primer mensaje.

En el segundo premio, la Cancillería escribió: "Celebramos con orgullo la victoria de Roma como mejor película extranjera, pues quienes participaron en su producción han puesto hoy el nombre de México en alto".

En tanto, la Secretaría de Cultura apuntó: "Roma hace historia al alzarse triunfadora como mejor película extranjera en la noche de los premios Oscar".

El premio para Roma supone la quinta estatuilla a mejor dirección que va para México en los últimos seis años gracias a la extraordinaria labor de los conocidos como Los tres amigos, un grupo formado por Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro.

Cuarón ganó en 2014 por Gravity, González Iñárritu hizo lo propio en 2015 y 2016 por Birdman y The Revenant , y Del Toro triunfó en 2018 con The Shape of Water.