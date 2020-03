AMLO habla del Covid-19; afirma que solo "amarillistas" critican la 4T

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió un video en su cuenta oficial de Twitter para pedirle a la ciudadanía que no tema por la pandemia del coronavirus (Covid-19) en el país.

En su mensaje, el mandatario comentó que se dirigía rumbo a Oaxaca y que a toda costa se debe evitar caer en el amarillismo, para no alarmarse.

López Obrador afirmó que de estar angustiado por la enfermedad viral en México, ya lo hubiera comunicado, por lo que prometió informar de manera constante a la población.

Debemos continuar con los cambios, con la transformación del país, no debemos de paralizarnos, si además estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus, o que nos afecte los menos posible, que no sufra la gente, que salvemos vidas, todo eso lo tenemos contemplado", mencionó AMLO.