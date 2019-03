AMLO hace un llamado a los mexicanos a no proteger criminales

Ciudad de México. - Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, exhortó a la población a no apoyar a grupos criminales que se dedican al robo de combustible, luego de que ayer en Guanajuato, pobladores intentaron impedir un operativo en contra de un líder huachicolero en la entidad.

Aprovecho para hacer un llamado a todos los mexicanos, a los que viven en las comunidades, en los pueblos, en los ejidos, en las colonias, que no protejan a quienes se dedican a actividades ilícitas, aunque les ofrezcan despensas, aunque les repartan dinero eso no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno, no caigan en esas actividades”, manifestó.