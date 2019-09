AMLO muestra la cámara espía encontrada en Palacio Nacional

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mostró la cámara hallada en una sala de Palacio Nacional donde "asisten quienes van a hacer planteamientos de todo tipo".

Esto luego de que el pasado 29 de agosto, el mandatario denunciara que hay espionaje al interior de Palacio.

AMLO dijo en su conferencia de prensa matutina:

Si acaso me llamó la atención porque es muy pequeñito; les voy a mostrar el aparatito. Nada mas que lo vean, a ver si no me lo quitaron, un aparato que debe ser moderno".