AMLO no supera fraude en elecciones del 2006 y atribuye inseguridad del país

Ciudad de México.- Este jueves en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, revivió el suepuesto fraude de las elecciones del año 2006, donde el mismo Gobierno impuso como presidente a Felipe Calderón. Asimismo, atribuyó a esos hechos la violencia que hoy se vive en el país.

Si no se hubiesen robado la elección del 2006, no estaría así el país y no hubiese habido la violencia que estamos padeciendo. La estrategia de declarar la guerra fue un absurdo, un acto irresponsable e irracional", aseguró el mandatario.