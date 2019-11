AMLO pide paciencia: "Pido un año más para que esto cambie por completo"

Ciudad de México.- En un año, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las medidas tomadas por su administración comenzarán a dar resultados y se tendrán mejores condiciones de seguridad y de vida para la población.

Al cumplir 11 meses en el gobierno, López Obrador insistió en que en este periodo se han sentado las bases de su proyecto que comenzará a dar resultados a partir de 2020.

López Obrador hizo una reflexión antes de abordar de nuevo el tema del operativo fallido en Culiacán, en el que se tuvo que dejar en libertad a Ovidio Guzmán.

Estableció que la forma de abordar el combate al crimen organizado cambió y se realizarán reformas legales y se creó la Guardia Nacional, medidas que deben dar frutos a partir de su segundo año de gobierno.

Desde luego no es fácil hacer esta transición; esto es un proceso de transformación que se está llevando a cabo, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es un proceso de transición”, insistió el mandatario.