AMLO planea restaurar planta de amoniaco de Pemex en Chihuahua

Camargo, Chihuahua.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó a través de un video en su cuenta de Twitter que se planea restaurar una planta de amoniaco de Pemex ubicada en Camargo, Chihuahua.

Indicó que este tipo de edificaciones producen fertilizantes por lo que permitirá contar con valor agregado a la materia prima y que esto es una complementación para lograr la autosuficiencia.

También anunció que iniciar la rehabilitación general de este tipo de plantas ayudará para generar empleos y que no habrá problemas de impacto ambiental, pues estas instalaciones que ya existen minimizan los posibles daños en ese sentido.

Sin embargo, explicó que si el proyecto se puede realizar antes de cinco años, tiempo en que se concluirá su sexenio no se realizará dicha restauración, pues no va a iniciar ningún proyecto que no se pueda concluir en ese tiempo como ocurrió con administraciones anteriores.

La política entreguista no acabó con México y con lo que nos dejaron vamos a poder lograr el renacimiento del país”, mencionó.

Sacaremos de la ruina a las plantas petroquímicas para producir fertilizantes y aumentar la producción en el campo.