AMLO podría resolver el conflicto millonario entre Interjet y Televisa

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que tiene el compromismo de ayudar para que la aerolínea Interjet no llegue a la quiebra.

El mandatario puntualizó que la expresa pertenenciente a Miguel Alemán Magnani, actualmente tiene deudas de hasta 840 millones de pesos.

Asimismo, el tabasqueño manifestó que como presidente, es su obligación apoyar a las empresas nacionales.

Nosotros tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales, vamos a estar pendientes para ayudar a que no fracasen, no quiebren las empresas mexicanas, pero no vamos a recurrir a un Fobaproa como antes”, precisó.