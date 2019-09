AMLO porta camiseta en apoyo al caso Ayotzinapa: "Me la dieron y me la puse"

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 26 de septiembre, se cumplen cinco años de la desaparición forzosa de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por lo que el Gobierno mexicano decidió mostrar empatía a los padres y familiares de los jóvenes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia diaria matutina, portó una camiseta en apoyo a los padres de las víctimas, la cual aseguró, fue regalada por estos.

Ellos me dieron esta playera de apoyo y me la puse, me pidieron que me la pusiera", comentó el mandatario.