AMLO promete justicia a los LeBarón; harán monumento en honor a víctimas

Bavispe, Sonora.- El día domingo 12 de enero, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una reunión con los miembros de de las familias LeBarón, Langford y Miller.

Esto se había revelado hace semanas atrás, ya que se reuniría para hablar sobre lo acontecido el 4 de noviembre de 2019, donde nueve integrantes de sus respectivas familias murieron baleadas por personas actualmente desconocidas.

Nos vamos a seguir reuniendo para que no se olviden estos hechos lamentables, y sobre todo para que haya justicia", comentó AMLO.

Además, se anunció la construcción de un monumento en memoria de las víctimas de la tragedia del 4 de noviembre.

Por otra parte, el mandatario, comentó que seguirá reuniéndose con estas familias para que el crimen se resuelva lo antes posible y mantenerlos informados de cualquier nueva noticia respecto al caso.

Pero trato de estar lo más que puedo estar con familiares de víctimas, y sobre todo estoy ocupado y comprometido, me aplico en que las cosas mejoren en nuestro país, no de palabra sino con hechos. Estamos buscando la reconciliación, la paz en México, que es fundamental. Sin la tranquilidad, sin la paz, no se puede vivir, tenemos que lograr la pacificación de México".