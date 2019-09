AMLO responde a Trump sobre usar a México para proteger la frontera

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, en su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a la fuerte declaración que hizo el actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, donde aseguró que estaba usando a México para proteger la frontera común.

No tengo ningún problema de conciencia, no se preocupen, nosotros sin balandronadas, sin exageraciones, representamos con dignidad a nuestro país y no tenemos nada de que avergonzarnos", dijo el tabasqueño.