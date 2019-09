AMLO responde a la carta de Rosario Robles y asegura que no busca venganza

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, en su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó que lamenta mucho la situación de Rosario Robles, la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), luego de que el pasado jueves, la hija de la exfuncionaria, Mariana Moguel, leyera públicamente una carta escrita a mano por su madre, donde exigió un juicio justo como cualquier otra persona.

De igual manera el mandatario aseguró que su Gobierno no ha fabricado ningún delito, pues la investigación en contra de Rosario Robles ya estaba iniciada desde antes que él asumiera el cargo. Asimismo, aseveró que no busca persecución ni venganza.

Lamento mucho todo esto, nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero no podemos detener procesos iniciados. En este caso eran denuncias interpuestas y le corresponde resolver a la Fiscalía General, que es autónoma e independiente".