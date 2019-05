AMLO revela a qué se dedicaría si no fuera el presidente de México

Ciudad de México.- Al hablar de perseverancia y lo complejo de gobernar durante una reciente conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador expuso cuáles son las profesiones que le gustaría ejercer si no fungiera como el presidente de México: la investigación histórica, la docencia y el periodismo.

En la ‘mañanera’, el mandatario fue cuestionado por una periodista sobre la situación de que no sea ha realizado la entrega de mil 400 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) previstos para programas de atención en salud y medicinas para las regiones más pobres de México.

El tabasqueño respondió que ese era un asunto que debía aclararse y revisarse, además de agregar que cuando estaba de por medio ver por el pueblo y hacer justicia se debía ser perseverante.

En ese contexto, AMLO comenzó a hablar sobre la complejidad de dirigir al país y aseguró que no se rendirá, momento en el que mencionó las áreas profesionales en las que podría desarrollarse si no fuera presidente.

¿Qué, a la primera vamos a decir: 'está muy difícil, qué barbaridad, así no podemos, ya me voy'? A mí me gustaría, podría dedicarme a la investigación histórica, me fascina la historia, y por qué no, la academia y la investigación, la docencia, el periodismo, que es un noble oficio, pero pues me tocó esto, y vamos hacia adelante", externó el mandatario.