AMLO se muestra deseoso de conocer a su imitador, Christian Ahumada

Ciudad de México.- Christian Ahumada está sorprendido por el éxito que ha tenido su imitación de Andrés Manuel López Obrador, y más porque ya sabe que el próximo presidente de México lo ve y le gusta su trabajo, a tal grado que Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, se puso en contacto con él para que ambos puedan conocerse.

"Me llamó Yeidckol antes de las elecciones y me dijo 'el candidato te quiere conocer, le gusta mucho la parodia que haces de él, se ríe mucho', pero por cuestión de agendas ya no nos juntamos", compartió este viernes durante la presentación de la nueva temporada de 'La Parodia' en Televisa, que llegará el otro lunes en lugar de 'El Privilegio de Mandar'.

Nervioso por este posible encuentro que deseó sea en los próximos días, dijo que le gustaría hacer un pequeño vídeo con él pero sobre todo, comprobar que habrá libertad de expresión.

"Que de veras se vea que habrá libertad de expresión. Él dijo en el Zócalo después de que lo declararon ganador que habría libertad empresarial, libertad de expresión y libertad de creencias. Esperemos que sí lo cumpla en los hechos y no en las palabras".

Recordó que para crear al personaje se basó en videos pero sobre todo, en audios para imitar su voz. Nunca ha estado cerca del Andrés Manuel de la vida real.