AMLO se niega a aumentar la edad de retiro: "Mientra yo sea presidente no"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se elevará la edad de retiro, puesto que esta fue una política del periodo neoliberal que, armó, afectó a todos los mexicanos.

No estoy de acuerdo de que se amplíe la edad de retiro. Mientras yo sea el presidente no se va a aumentar la edad, no habrá propuesta para aumentar la edad de retiro. Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se hizo en el periodo neoliberal. Fue un fracaso rotundo y no queremos seguir con lo mismo, no es más de los mismo", dijo.