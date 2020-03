AMLO se niega a imponer 'toque de queda' en México por coronavirus

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de la emergencia sanitaria del coronavirus Covid-19, su Gobierno no se planeta implementar el ‘toque de queda’, y que si la situación se agrava, se le pedirá al pueblo que se quede en casa.

No al autoritarismo, no a la discriminación, porque brota todo eso, el clasismo, el racismo, el autoritarismo, y que hacemos nosotros, ¿Imagínense con toque de queda?, yo respeto la decisión que se tome en otros países, pero nosotros no necesitamos eso, nosotros estamos construyendo una auentica democracia”.