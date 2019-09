AMLO se niega a reunirse con Calderón y Fox luego de críticas a su Gobierno

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, en su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no tiene planes de reunirse con los exdirigentes Vicente Fox y Felipe Calderón, luego de que criticaran fuertemente cada acción del Gobierno actual.

No tengo contemplado tratar estos asuntos, no corresponde a los tiempos, no creo que sea correcto, hay que cuidar la investitura presidencial", manifestó el mandatario.